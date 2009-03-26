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El Parlamento Europeo pide medidas contra la especulación en la cadena alimenticia

Solicitan la creación de un sistema de seguimiento del mercado, de una base de datos con precios de referencia, el fomento de la asociación entre los productores y el impulso al consumo de productos locales.

FACUA.org
Europa-26/03/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el jueves un informe sobre el precio de los alimentos en el que piden medidas contra la especulación en la cadena alimenticia, que provoca la caída de los ingresos de los agricultores a pesar de que los consumidores pagan cada vez mayore

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