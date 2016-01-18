Fundación FACUA

El Patronato de la Fundación FACUA se reúne para aprobar el plan de actuación de 2016

La Fundación ha recibido dieciséis proyectos de nueve países de América Latina para participar en el Fondo solidario.

FACUA.org
Internacional-18/01/2016
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El Patronato de la Fundación ha mantenido su reunión ordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año el pasado 14 de diciembre. En dicho encuentro, además de conocer y valorar el informe del estado de ingresos y gastos del ejercicio 2015, los miembros del Patrona

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