Mónica Oltra, Miquel Ramos y Rubén Sánchez intervienen este 27 de junio en València en el evento de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Con entrada libre hasta completar aforo, el acto de la iniciativa tendrá lugar en el salón de actos de CCOO País Valencià a partir de las 11:30 horas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-26/06/2026
La expresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y el periodista Miquel Ramos son los invitados de la siguiente parada de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha, que se celebra este