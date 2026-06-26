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Mónica Oltra, Miquel Ramos y Rubén Sánchez intervienen este 27 de junio en València en el evento de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'

Con entrada libre hasta completar aforo, el acto de la iniciativa tendrá lugar en el salón de actos de CCOO País Valencià a partir de las 11:30 horas.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-26/06/2026

La expresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y el periodista Miquel Ramos son los invitados de la siguiente parada de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha, que se celebra este

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