El precio de la leche varía hasta un 78% en función de la marca, mientras que el de los huevos oscila en un 66,7%
Un estudio de FACUA pone de manifiesto que el precio actual de un litro de leche entera es de una media de 0,68 euros, mientras que el de una docena de huevos de la categoría L asciende a 1,33 euros.
FACUA.org
España-10/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado sendos estudios comparativos sobre los precios de veinte marcas de leche y siete de huevos.
Leche
Un litro de leche entera cuesta actualmente una media de 0,68 euros y las diferencias alcanzan hasta