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El precio de los limones ha crecido casi un 42% en los últimos doce meses

Es el alimento que ha experimentado la mayor subida, seguido del aceite de girasol refinado, la harina de trigo y los espaguetis.

FACUA.org
España-05/11/2008
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El precio de los limones se ha encarecido un 41,53% en los últimos doce meses, lo que convierte a este cítrico en el alimento que ha registrado una mayor subida en dicho periodo.

Así se recoge en el balance mensual de precios de productos frescos y envasados que elabo

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