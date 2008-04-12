El presidente anuncia un nuevo Gobierno con 17 ministerios, uno más que en la anterior legislatura
Medio Ambiente se fusiona con Agricultura. Se crea una nueva cartera de Igualdad y otra de Ciencia e Innovación.
FACUA.org
España-12/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho pública la composición del nuevo Gabinete, que tendrá diecisiete carteras, una más que hasta ahora.
Se crean dos nuevos ministerios, los de Igualdad y Ciencia e Innovaci&oac