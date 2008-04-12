Más noticiasBernat Soria sigue al frente de Sanidad y Consumo

El presidente anuncia un nuevo Gobierno con 17 ministerios, uno más que en la anterior legislatura

Medio Ambiente se fusiona con Agricultura. Se crea una nueva cartera de Igualdad y otra de Ciencia e Innovación.

FACUA.org
España-12/04/2008
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho pública la composición del nuevo Gabinete, que tendrá diecisiete carteras, una más que hasta ahora.

Se crean dos nuevos ministerios, los de Igualdad y Ciencia e Innovaci&oac

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