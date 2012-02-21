El productor porno Torbe, condenado por estafar a través de un teléfono erótico
La línea llegó a mantener a los estafados por espacio de varios días colgados del teléfono a la espera de un premio que nunca llegaba.
FACUA.org
España-21/02/2012
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El famoso productor y actor porno Ignacio Allende, más conocido como Torbe, ha sido condenado a un año de cárcel por estafar a varias personas desde una línea porno-erótica vinculada al programa La hora de oro, de Canal 7.