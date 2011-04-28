Nuestras accionesAnunció que tendrían participación en el control y gestión de las agencias

El PSOE incumple sus compromisos y excluye a las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz

El Gobierno no les da participación en los órganos consultivos ni en los consejos de administración de las nuevas agencias públicas después de saltarse la ley obviando en casi todos los casos su preceptivo trámite de audiencia.

FACUA.org
Andalucía-28/04/2011
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FACUA Andalucía denuncia que el PSOE ha incumplido sus compromisos con las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz.

En contra de lo prometido por el Partido Socialista, la Junta de Andalucía ha decidido no darles participaci

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