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El Regulador mexicano sanciona con una multa récord a la filial de Telefónica por fallos en el servicio

El Instituto Federal de Telecomunicaciones detectó una proporción elevada de intentos de llamada fallidos de la empres Pegaso.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-10/11/2015
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El regulador de telecomunicaciones en México ha comunicado este lunes una multa récord de 410,9 millones de pesos (22,7 millones de euros) a la unidad de la española Telefónica por incumplir los niveles mínimos de calidad en la prestación de servicios de

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