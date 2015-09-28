El SAS indemniza con 830 euros a una socia de FACUA Málaga por el extravío de su prótesis dental
Los hechos ocurrieron durante una estancia en el Hospital Carlos Haya donde le retiraron las piezas para realizarle pruebas diagnósticas tras sufrir una caída en su domicilio.
FACUA.org
Málaga-28/09/2015
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Imagen | wikipedia.com/Tyk (CC BY-SA 3.0)
El Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha indemnizado con 830 euros a F.B.N., socia de FACUA Málaga, por el extravío de sus prótesis dentales superior e inferior durante su estancia en el Hospital Carlos Ha