El SAS 'olvida' durante siete horas a una paciente oncológica de 84 años en las urgencias del Hospital Virgen Macarena
Pese a que su internista indicó a las 10.30 horas que debían ingresarla, la mujer permaneció hasta pasadas las 18.00 horas sin ningún tipo de atención en la sala de urgencias.
FACUA.org
Sevilla-28/10/2025
FACUA Sevilla denuncia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha olvidado durante siete horas a una paciente oncológica de 84 años en las urgencias del Hospital Virgen Macarena.
Los hechos ocurrieron este lunes 27 de octubre. Pese a que la internista que la trata en el hospita