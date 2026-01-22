El secretario general de FACUA denuncia a un ultraderechista por amenazarlo de muerte a través de TikTok
"Entregaría mi alma al diablo porque me concediera el deseo de ponerte delante de mí para arrebatarte hasta el último aliento con mis propias manos", ha escrito el autor de las amenazas, que acusa a Rubén Sánchez de estar a sueldo de un Gobierno que ha "asesinado" a las víctimas de Adamuz.
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este jueves en los juzgados de Sevilla a un ultraderechista que lo ha amenazado de muerte a través de la red social TikTok.
El ultra, que llevaba desde el 4 de enero enviando mensajes i