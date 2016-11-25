El Sergas tendrá que pagar 10.000 euros a un usuario que acudió a la privada por la larga lista de espera
El paciente necesita una intervención quirúrgica y decidió acudir por su cuenta a un hospital privado en Madrid.
FACUA.org
Galicia-25/11/2016
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El titular del juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ourense a condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 10.000 euros a un usuario que, ante las largas listas de espera, decidió acudir a un hospital privado para que le realizasen la interv