El Supremo anula definitivamente la venta de casi 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre en Madrid
El Alto Tribunal ha rechazado los recursos de la Comunidad de Madrid y Goldam Sachs Azora.
Europa Press
Madrid-12/12/2019
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El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros.
Así lo determina el Tribunal Supremo