El Supremo confirma la multa de 18,4 millones a Endesa e Ibedrola por el cierre unilateral de Garoña
La CNMC impuso esta sanción en julio de 2014 por una infracción muy grave recogida en la Ley del Sector Eléctrico.
Europa Press
España-20/11/2018
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Nuclenor (Endesa e Iberdrola) recurrió el acuerdo de la CNMC a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016. | Imagen: flickr.com/foronuclear (CC BY-NC-ND 2.0).
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso el 10 de julio de 2014 a Nuclenor (Endesa e Ibedrola) por una infracción muy gra