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El Supremo confirma la multa de más de 300.000 euros por tirar en la calle historiales del Sagrado Corazón

Con esta sanción se castigó haber arrojado a un contenedor de basuras un total de 158 documentos clínicos.

FACUA.org
Sevilla-21/07/2010
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El Tribunal Supremo ha confirmado la multa impuesta por la Agencia de Protección de Datos a la sociedad tocoginecológica del Doctor Chacón, por arrojar en la calle historiales de la clínica Sagrado Corazón, según ha publicado el Diario de Sevilla.

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