El Supremo confirma una condena a Sanofi-Aventis por un fármaco contra trastornos de la menopausia
Los efectos adversos de Agreal no eran informados en el prospecto.
FACUA.org
España-27/06/2011
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El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia condenatoria contra el laboratorio Sanofi-Aventis por el que deberá indemnizar a tres mujeres al estimar que padecieron diversos efectos adversos por el consumo del fármaco Agreal contra los trastornos de la menopausia de los que no se