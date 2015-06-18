El Supremo confirma una sanción de 1,1 millones a BP por fijar precios de venta al público
En 2009, Competencioa consideró probado que la petrolera, junto a Repsol y Cepsa, acordaron tarifas con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes.
Europa Press
España-18/06/2015
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La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que confirma una sanción de 1,1 millones de euros impuesta a BP en 2009 por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) –hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Comp