El Supremo declara nulos los contratos de exclusividad en el suministro a las gasolineras
Los criterios de esta sentencia se aplicarán de forma uniforme en el resto de pleitos que se siguen en los tribunales.
FACUA.org
España-25/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado nulos los contratos de suministro de carburantes en régimen de exclusividad firmados entre las petroleras y el 80% de la red de estaciones de servicio en España, ya que considera que infringen las normas comunitarias de competenc