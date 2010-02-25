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El Supremo declara nulos los contratos de exclusividad en el suministro a las gasolineras

Los criterios de esta sentencia se aplicarán de forma uniforme en el resto de pleitos que se siguen en los tribunales.

FACUA.org
España-25/02/2010
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado nulos los contratos de suministro de carburantes en régimen de exclusividad firmados entre las petroleras y el 80% de la red de estaciones de servicio en España, ya que considera que infringen las normas comunitarias de competenc

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