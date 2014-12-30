El Supremo ratifica una multa de Competencia de 15,3 millones a Endesa por abuso de posición de dominio
El alto tribunal desestima el recurso de casación presentado por la compañía que presentaba argumentos basados en infracciones normativas y de jurisprudencia.
Europa Press
España-30/12/2014
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a Endesa de 15,3 millones de euros impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión Nacional de Mercados y Competencia, CNMC) en abril de 2009 por abuso de posición de do