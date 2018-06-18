El Supremo rechaza el método de Hacienda para calcular los impuestos en la compra de viviendas
No ve "idóneo ni adecuado" el sistema de liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en manos de las comunidades autónomas.
Europa Press
España-18/06/2018
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El Tribunal Supremo ha establecido que «no es ni idóneo ni adecuado» el método de comprobación del valor real de los inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), consistente en multiplicar el