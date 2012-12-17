El TC avala el derecho a que los inmigrantes 'sin papeles' puedan ser atendidos en el País Vasco
La suspensión permanece vigente en lo relacionado con el copago farmaceútico.
FACUA.org
Euskadi-17/12/2012
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El Tribunal Constitucional ha publicado este lunes, según informa EFE, un auto en el que acuerda el levantamiento de la suspensión cautelar de varios de los artículos recogidos en el decreto de 26 de junio del Gobierno Vasco, en el que se regulaba tanto el copa