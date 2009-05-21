El teléfono 116000 atenderá los casos de niños desaparecidos
La 'Línea directa para casos de niños desaparecidos' tendrá asignada el mismo número con el que ya funcionan servicios similares en otros países miembros de la UE.
FACUA.org
España-21/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El nuevo número de teléfono 116000 recogerá de inmediato las llamadas de denuncia por desaparición de menores, así como cualquier información relevante para las investigaciones policiales.
Según informa EFE, la nueva Línea directa