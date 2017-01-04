El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario acepta, recuerda FACUA
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios reconoce el derecho a recibir la factura en papel.
FACUA.org
España-04/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que la sustitución de los tiques o facturas de compra en papel por documentos electrónicos anunciada por varias superficies comerciales es una medida que la ley sólo permite si el comprador lo acepta.
FACUA considera que la