Nuestras accionesLa medida puede ser útil para el consumidor, además de reducir el impacto medioambiental

El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario acepta, recuerda FACUA

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios reconoce el derecho a recibir la factura en papel.

FACUA.org
España-04/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que la sustitución de los tiques o facturas de compra en papel por documentos electrónicos anunciada por varias superficies comerciales es una medida que la ley sólo permite si el comprador lo acepta.

FACUA considera que la

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