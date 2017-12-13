EL TJUE rechaza el recurso interpuesto por Telefónica contra la multa a la que fue condenada por su pacto de no agresión con PT
La sanción, de 66.894.000 euros, fue impuesta por la Comisión Europea en 2013.
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Europa-13/12/2017
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Imagen: Europa Press.
El origen de este asunto se remonta a 2010, cuando PT (anteriormente, Portugal Telecom) y Telefónica celebraron un acuerdo que tenía por objeto el control exclusivo de Vivo por parte de Telefónica. Vivo es uno de los principales operadores de telecomunicaciones móviles