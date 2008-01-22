El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Francia por haber negado a una lesbiana la posibilidad de adoptar
Considera que la decisión es discriminatoria y viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
FACUA.org
Europa-22/01/2008
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy a Francia por haber negado la posibilidad de adopción a una mujer homosexual, al entender que la decisión es discriminatoria y viola también el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, qu