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El Tribunal Galego de Defensa da Competencia multa con casi 600.000 euros un pacto de precios en autoescuelas de Pontevedra

Sancionadas la Asociación Provincial de Autoescuelas y varias empresas del sur de la provincia.

FACUA.org
Andalucía-28/01/2008
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El Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) decidió sancionar con 75.000 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra por recomendar precios a sus miembros y con 518.000 euros a diversas autoescuelas del sur de la provincia -que examinan en Vigo- por concer

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