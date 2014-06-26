El Tribunal Supremo de EEUU declara ilegal el modelo de negocio del portal de televisión Aereo
La máxima instancia judicial estadounidense considera que no dispone de los debidos permisos y licencias por parte de los propietarios de los programas que difunde.
FACUA.org
Internacional-26/06/2014
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El futuro del portal norteamericano de televisión Aereo está en serio peligro después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya estimado que el modelo de negocio de esta plataforma dedicada a la distribución de contenidos audiovisuales por Internet es ilega