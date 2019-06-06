El Tribunal Supremo ratifica las multas por 43 millones que la CNMC impuso a Repsol en 2015 y 2016
Revoca así los fallos de la Audiencia Nacional que anulaban las sanciones al estimar que no podía considerarse autora de la infracción a Repsol al estar los hechos cometidos por una de sus filiales.
Europa Press
España-06/06/2019
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El Tribunal Supremo ha ratificado las multas por un importe total de 42,59 millones de euros que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol en 2015 y 2016.
De esta manera, el Alto Tribunal repone la multa de 20 millones de euros que impuso la CNMC a