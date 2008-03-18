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El TSJA confirma que la Junta impuso ilegalmente en 2003 al presidente de UCA-UCE como miembro del Consejo Económico y Social

Insta a la Junta de Andalucía a que haga efectivos los nombramientos que hace cinco años aprobaron democráticamente por mayoría las federaciones de consumidores andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-18/03/2008
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que la Junta de Andalucía impuso ilegalmente en 2003 al presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan Moreno Rodríguez, como miembro del Consejo Económico y Soci

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