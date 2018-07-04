El TUE avala la multa de 57 millones al Grupo Sanitec Europe por el cártel de empresas de baño
Se impuso en 2010, cuando el Ejecutivo comunitario sancionó con un total de 622 millones de euros a 17 fabricantes de componentes para cuartos de baño por sus reuniones habituales en varios países de la UE.
Europa Press
Europa-04/07/2018
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El Tribunal General de la UE (TUE) ha decidido este martes mantener la multa de 57,69 millones de euros que impuso Bruselas a Sanitec Europe y a sus filiales por participar en reuniones para fijar los precios de productos y accesorios para cuartos de baño después de rebajarla en una