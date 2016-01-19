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El TUE confirma la multa de 131 millones a Toshiba y Mitsubishi por pactar precios de componentes

El Tribunal considera probado que ambas sociedades fueron parte de un cártel en el sector de los conmutadores con aislamiento de gas entre 1998 y 2004.

Europa Press
Europa-19/01/2016
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El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este martes las multas de 74,8 y 56,7 millones de euros impuestas, respectivamente, a las compañías Mitsubishi y Toshiba por pactar los precios y repartirse el mercado de conmutadores de alta tensión utilizado

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