El TUE confirma la multa de 131 millones a Toshiba y Mitsubishi por pactar precios de componentes
El Tribunal considera probado que ambas sociedades fueron parte de un cártel en el sector de los conmutadores con aislamiento de gas entre 1998 y 2004.
Europa Press
Europa-19/01/2016
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Toshiba y Mitsubishi participaron en un cártel en el sector de los conmutadores con aislamiento de gas (GIS) entre 1988 y 2004. | Imagen: flickr.com/worldchaos (CC BY-NC 2.0)
El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este martes las multas de 74,8 y 56,7 millones de euros impuestas, respectivamente, a las compañías Mitsubishi y Toshiba por pactar los precios y repartirse el mercado de conmutadores de alta tensión utilizado