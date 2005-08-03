El último balance de FACUA pone de manifiesto que los intoxicados por pollos del Grupo Sada superan el millar
Noventa y cuatro afectados han acudido a la Federación para asesorarse sobre su derecho a ser indemnizados.
FACUA.org
España-03/08/2005
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A las 18:30 horas de hoy miércoles, noventa y cuatro afectados por intoxicaciones a consecuencia del consumo de pollos de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada se han puesto ya en contacto con la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para solicitar asesoramiento sobre