El uso masivo de biocombustibles amenaza millones de vidas
Destinar tierras de cultivo a producir carburantes puede poner en riesgo de hambrunas a grandes zonas del globo, advierte el principal asesor científico del Gobierno británico.
FACUA.org
Europa-07/03/2008
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El recurso creciente a los biocombustibles supone una amenaza la producción mundial de alimentos y puede poner en peligro la vida de millones de personas en todo el globo. Ésa es la advertencia lanzada en Londres por el profesor John Beddington, principal asesor cientí