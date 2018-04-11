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Endesa, elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores

En la 9ª edición de los premios que organiza FACUA desde 2010. Volkswagen ha quedado en segundo lugar en las votaciones.

FACUA.org
España-11/04/2018
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Endesa ha sido elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores. La compañía energética propiedad del grupo italiano Enel ha recibido el 32% de los votos en la novena edición de los premios que convoca FACUA-Consumidores en Acción. Junto a ella estaban nominadas Volkswagen, que al igual que e

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