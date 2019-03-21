Endesa Energía se hace pasar por su comercializadora de tarifa regulada: FACUA denuncia ante la CNMC
Al buscar "Endesa Energía XXI" en Google, aparece un anuncio en el que la comercializadora de mercado libre se presenta con la misma denominación y asegura tener el "mejor precio", otro mensaje engañoso.
FACUA.org
España-21/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Endesa Energía ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un fraude publicitario con el que intenta confundir a los usuarios para evitar que vuelvan a contratar las tarifas semirreguladas o accedan al bon