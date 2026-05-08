Alertan de la presencia de Salmonella en productos de moringa ecológica marca El Granero, The Saffron Company JJ, Frisafran y Drasanvi
La Aesan recomienda abstenerse de consumir los artículos afectados y de haberlo hecho y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, acudir al centro de salud.
FACUA.org
España-08/05/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha relativa a la presencia de Salmonel