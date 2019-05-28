Endesa no va a reembolsarte 850 euros: es un fraude que sólo quiere tus datos, alerta FACUA
Una campaña de 'phishing' suplanta a la compañía energética para hacerse con la información personal de los usuarios mediante correos que indican un supuesto error en la facturación.
FACUA.org
España-28/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de phishing que envía correos electrónicos a los usuarios simulando ser de Endesa e informando de la necesidad de confirmar la gestión de un reembolso por una factura supuestamente mal emitida.
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