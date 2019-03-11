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Endesa protagonizó 6 de cada 10 reclamaciones contra compañías energéticas en FACUA durante 2018

Las denuncias contra el sector fueron motivadas principalmente por cargos erróneos o abusivos en las facturas y fraudes en la contratación, consecuencia de ofertas engañosas e irregularidades de comerciales.

FACUA.org
España-11/03/2019
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Endesa protagonizó seis de cada diez reclamaciones contra compañías energéticas en FACUA-Consumidores en Acción durante 2018. Así lo pone de manifiesto su balance ¿Qué denuncian los consumidores?

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