Endodoncias gratuitas en Galicia a partir de 2008 para niños de 7 a 15 años
Esta medida se enmarca en el Plan de Salud Bucodental impulsado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
FACUA.org
España-10/10/2007
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La Administración sanitaria gallega confirmó hoy que financiará a partir de 2008 las endodoncias gratuitas para niños de 7 y 8 años en el marco del Plan de Salud Bucodental impulsado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, tras ser informadas las comunidades aut