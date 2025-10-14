Enterprise le cobra 540 euros por devolver el coche de alquiler con "cables roídos por roedores": FACUA logra que le anulen la deuda
La empresa le envió una carta donde reclamaba a una usuaria el dinero de la reparación de unos supuestos daños que ella no había provocado.
Sevilla-14/10/2025
FACUA Sevilla ha conseguido que Enterprise Ren-A-Car cierre el expediente y deje de reclamar a una socia los 540 euros que le cargó por la reparación de unos «cables roídos por roedores» que detectaron en el vehículo que ella había alquilado unos días antes.
