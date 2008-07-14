Entran en vigor las nuevas normas europeas de comercialización de carne de bovino
Se reajustan las edades del ganado para las definiciones de carne de ternera y carne de añojo.
FACUA.org
España-14/07/2008
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha publicado las nuevas normas sobre denominaciones de venta aplicables a la carne de bovino, por las que se reajustan las edades del ganado bovino para las definiciones de carne de ternera y carne de añojo, trasponiendo así a l