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Entran en vigor las nuevas normas europeas de comercialización de carne de bovino

Se reajustan las edades del ganado para las definiciones de carne de ternera y carne de añojo.

FACUA.org
España-14/07/2008
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha publicado las nuevas normas sobre denominaciones de venta aplicables a la carne de bovino, por las que se reajustan las edades del ganado bovino para las definiciones de carne de ternera y carne de añojo, trasponiendo así a l

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