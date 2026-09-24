FACUA Córdoba pide al SAS aclarar qué cambio de contrato permite a la concesionaria seguir gestionando el parking del Hospital Reina Sofía
La concesión se adjudicó en 2020 con una duración de tres años, prorrogable otros dos, por lo que ya habría terminado el plazo. La asociación insiste en la necesidad de la gratuidad de los aparcamientos para dejar de gravar con un copago a los usuarios por utilizar la sanidad pública.
FACUA.org
Córdoba-24/09/2026
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FACUA Córdoba ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que aclare y documente cuál es actualmente el título jurídico que permite a Estacionamientos y Servicios, SAU (EYSA) continuar gestionando los aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba