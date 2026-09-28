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Volkswagen, Seat y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo en la dirección

Según ha informado la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania, existe un problema de corrosión que puede provocar la rotura de tornillos.

FACUA.org
Internacional-28/09/2026
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Volkswagen, Seat y Audi han llamado a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un posible fallo en el sistema de dirección.

Según ha informado la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania (KBA), los fab

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