Volkswagen, Seat y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo en la dirección
Según ha informado la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania, existe un problema de corrosión que puede provocar la rotura de tornillos.
FACUA.org
Internacional-28/09/2026
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Volkswagen, Seat y Audi han llamado a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un posible fallo en el sistema de dirección.
Según ha informado la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania (KBA), los fab