FACUA Sevilla reclama a la Junta de Andalucía que revise el sistema tarifario del Metro de Sevilla para bonificar a los mayores de 65 años
La asociación señala que la reducción en el coste del desplazamiento para este colectivo contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y facilita el acceso al transporte público a un sector que requiere de especial protección.
FACUA.org
Sevilla-28/09/2026
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la Agencia de Obra Pública, así como a la Consejería de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, para reclamar una revisión del sistema tarifario del Metro de Sevilla que incluya en sus tarifas una bonific