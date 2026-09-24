FACUA detecta diferencias de hasta un 225% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
Cantabria y Euskadi son las comunidades autónomas con las tarifas más caras para las ITV de los turismos. En el caso de las motocicletas, los precios más elevados están en Madrid.
FACUA.org
España-24/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en acción ha detectado diferencias de hasta 225% en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria para los turismos con motor de gasolina y de un 103,4% en los vehículos diésel para el a�ño 2026, en función de la comunidad autóno