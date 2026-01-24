FABRICANDO MONSTRUOS | Episodio 102 de En Ocasiones Veo Fraudes
Pedimos al Ministerio de Consumo que mejore la ley para prohibir subidas de precios abusivas en tragedias como la de Adamuz, te contamos la evolución del precio del aceite de oliva en enero y te explicamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de devolver un recibo bancario..
España-24/01/2026
Este sábado 24 de enero lanzamos el episodio 102 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
