España deberá indemnizar a un vecino de Murcia por no defenderle ante ruidos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que las autoridades tendrán que pagar 15.000 euros a un vecino de Cartagena por su desidia frente a los ruidos producidos por un bar-terraza musical situado a menos de 10 metros de su vivienda.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha fallado este martes a favor de un vecino de Cartagena (Murcia) que había demandado a las autoridades por su desidia frente a los ruidos producidos por un bar-terraza musical situado a menos de 10 metros de su vivie