Más noticias

España deberá indemnizar a un vecino de Murcia por no defenderle ante ruidos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que las autoridades tendrán que pagar 15.000 euros a un vecino de Cartagena por su desidia frente a los ruidos producidos por un bar-terraza musical situado a menos de 10 metros de su vivienda.

FACUA.org
Europa-19/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha fallado este martes a favor de un vecino de Cartagena (Murcia) que había demandado a las autoridades por su desidia frente a los ruidos producidos por un bar-terraza musical situado a menos de 10 metros de su vivie

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos