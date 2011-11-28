España penalizada por el retraso en el pago de las ayudas a los agricultores por la crisis del pepino
Los estados miembros se habían comprometido a indemnizar a los productores entre finales de agosto y mediados de octubre.
FACUA.org
Europa-28/11/2011
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La Comisión Europea penalizará a España con una reducción de la ayuda asignada para compensar las pérdidas sufridas como consecuencia de la «crisis del pepino», debido al retraso en el pago a los agricultores afectados, según in