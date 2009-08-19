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España refuerza su liderazgo mundial en trasplantes

En 2008 se efectuaron en territorio español un total de 3.945 trasplantes, el 14,3% de todos los realizados en la UE en el mismo periodo.

FACUA.org
Europa-19/08/2009
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El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional de Transplantes (ONT) desde hace tres años en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra en 99.321 los trasplantes de órganos sólidos efectuados en el &uacut

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